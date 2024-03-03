جراحة الساعتين تنجح في إصلاح تشوه خلقي في المجرى الهوائي لمولودة بمجمع فيصل الطبي

نجح فريق التدخل الجراحي ببرج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في إجراء عملية إصلاح تشوه خلقي في المجرى الهوائي لمولودة حديثة.
وكانت امرأة في الأشهر الأخيرة من الحمل، قد وصلت إلى برج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بتجمع الطائف الصحي، وتَبين أثناء المتابعة والفحص وجود كتلة أو عيب خلقي في الفص السفلي للرئة اليمنى للجنين.
وبعد متابعة حالة الأم حتى ولادتها تم وضع الطفلة في العناية المركزة لحديثي الولادة وعمل جميع الفحوصات وأشعة للصدر والقلب، واتضح وجود تشوه خلقي في المجرى الهوائي الرئوي؛ حيث تمت متابعة الطفلة في العيادات الخارجية لمدة ثلاثة أشهر وكان نموها طبيعيًّا.
وقرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية استغرقت ساعتين تم خلالها استئصال الفص السفلي الأيمن عن طريق شق جراحي في الصدر، وتكللت بالنجاح ودون حدوث مضاعفات ولله الحمد.
وبعد ٤٨ ساعة من إجراء العملية غادرت الطفلة المجمع بصحة جيدة على أن تستكمل المتابعة في العيادات الخارجية.