جراحة الساعتين تنجح في إصلاح تشوه خلقي في المجرى الهوائي لمولودة بمجمع فيصل الطبي

وكانت امرأة في الأشهر الأخيرة من الحمل، قد وصلت إلى برج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بتجمع الطائف الصحي، وتَبين أثناء المتابعة والفحص وجود كتلة أو عيب خلقي في الفص السفلي للرئة اليمنى للجنين.