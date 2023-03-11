"الجضعي": إقرار يوم العلَم هو اعتزاز بالهوية التي شكّلت تاريخنا العميق

وأكد أن يوم العَلَم يمثل قيمًا ومبادئ بُنِيت عليها المملكة؛ وإقرار هذا اليوم هو اعتزاز بالهوية التي شكّلت تاريخنا العميق بعَلَم يرمز إلى التوحيد والسلام والقوة والحكمة؛ منوهًا بالأمر الملكي الكريم، القاضي بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يومًا خاصًّا بالعَلَم.