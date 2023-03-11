"الجضعي": إقرار يوم العلَم هو اعتزاز بالهوية التي شكّلت تاريخنا العميق

رفع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة يوم العلم.
وأكد أن يوم العَلَم يمثل قيمًا ومبادئ بُنِيت عليها المملكة؛ وإقرار هذا اليوم هو اعتزاز بالهوية التي شكّلت تاريخنا العميق بعَلَم يرمز إلى التوحيد والسلام والقوة والحكمة؛ منوهًا بالأمر الملكي الكريم، القاضي بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يومًا خاصًّا بالعَلَم.
وأشار إلى أنه بهذه المناسبة نستذكر التضحيات التي قدّمها رجالات الوطن وكان العَلَم شاهدًا عليها منذ قرابة 300 عام، حتى أصبحت المملكة منارةً للتطور في شتى المجالات وأنموذجًا يُحتذى به منذ تأسيسها وحتى عصرنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
وختم تصريحه سائلًا المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، ويديم على المملكة أمنها ورخاءها.