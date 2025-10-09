باحثة من جامعة جازان تكشف أصول انتشار البعوض الناقل لحمّى الضنك

في إنجاز بحثي يعكس حضور جامعة جازان في الساحة العلمية الدولية، نشرت الدكتورة أشواق مدني النزّاوي، أستاذ مساعد واستشارية في قسم الصحة العامة بكلية التمريض والعلوم الصحية، ورقةً علميةً في مجلة Science العالمية بعنوان: "1206 جينوم تكشف عن أصل وحركة بعوضة Aedes aegypti التي تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بحمى الضنك".
وتناولت الدراسة تحليل 1206 جينومًا كاملًا لبعوض Aedes aegypti، الناقل الرئيسي لفيروس حمى الضنك، حيث أسهمت النتائج في تتبع أصل وانتقال هذا النوع من غرب إفريقيا، بعد أن تكيف مع الإنسان والبيئة السكنية، ثم انتقل إلى الأمريكيتين عبر حركة البشر، ليعود لاحقًا إلى إفريقيا في سلالات مختلفة.
وأوضحت النتائج أن الاختلاط الجيني الناتج عن حركة السلالات أسهم في ظهور أنواع أكثر مقاومة للمبيدات الحشرية وأكثر قدرة على نقل الفيروسات، ما يضاعف من التحديات العالمية لمكافحة حمى الضنك. ويُعد هذا الاكتشاف مرجعًا علميًا مهمًا للجهات الصحية والبحثية الدولية في تطوير استراتيجيات أكثر فاعلية للسيطرة على الأمراض المنقولة بالنواقل الحشرية.
وجاءت الدراسة بالتعاون مع نخبة من العلماء من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وبوركينا فاسو وسريلانكا وتايوان وإندونيسيا، في نموذج يعكس التكامل البحثي الدولي ودور جامعة جازان في دعم الجهود العالمية للتصدي للأمراض الوبائية.
ويؤكد هذا الإنجاز حرص جامعة جازان على الإسهام الفاعل في إنتاج المعرفة التي تخدم المجتمع وصحة الإنسان، وتعزّز جهود مكافحة الأمراض والأوبئة على المستوى العالمي.