باحثة من جامعة جازان تكشف أصول انتشار البعوض الناقل لحمّى الضنك

وتناولت الدراسة تحليل 1206 جينومًا كاملًا لبعوض Aedes aegypti، الناقل الرئيسي لفيروس حمى الضنك، حيث أسهمت النتائج في تتبع أصل وانتقال هذا النوع من غرب إفريقيا، بعد أن تكيف مع الإنسان والبيئة السكنية، ثم انتقل إلى الأمريكيتين عبر حركة البشر، ليعود لاحقًا إلى إفريقيا في سلالات مختلفة.