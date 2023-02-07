شاهد قبل 55 عاماً.. قصة انطلاق "ساهر" وتجاربه "جهاز مخفي ودراجة نارية"

وتابع: "ولكونه مكشوفاً للسائقين لم يتمكنوا من رصد المخالفات للسائق المتهور الذي يكون أكثر حذراً وخوفاً مما دفعهم في فترة التجربة إلى استخدام مركبات المرور لإجراء التجارب، وبهذه الطريقة لم يفلت السائق من العقوبة؛ حيث قام الجهاز برصد السائق المتهور، موضحاً أنه من خلال رصد التجارب فإن السائقين يخافون من الجهاز أكثر كونه يرصد السرعة وصورة السيارة بشكل دقيق والساعة أيضاً.