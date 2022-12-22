بـ117 ألف سائح.. السعوديون يتصدرون عدد السياح في جورجيا

وكشفت تقارير حديثة للحكومة الجورجية أن القطاع السياحي في جورجيا شهد طفرة مذهلة في 8 سنوات بين عامي 2011 و2019؛ حيث تضاعف عدد زائريها بمقدار 35 مرة، واحتل السياح السعوديون الصدارة؛ مما جعل هذه الدولة مركزًا رئيسيًّا للسياحة في منطقة القوقاز.