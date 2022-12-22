بـ117 ألف سائح.. السعوديون يتصدرون عدد السياح في جورجيا

تَصدر السعوديون قائمة السياح العرب في جورجيا بأكثر من 50 ألف سائح سنويًّا.
وتُمثل السياحة السعودية 68% من السياحة العربية في جورجيا، وشهد العام الحالي 2022 ووفق إحصائيات حتى شهر نوفمبر، قيام ما يزيد على 117 ألف سائح سعودي بزيارة جورجيا.
وكشفت تقارير حديثة للحكومة الجورجية أن القطاع السياحي في جورجيا شهد طفرة مذهلة في 8 سنوات بين عامي 2011 و2019؛ حيث تضاعف عدد زائريها بمقدار 35 مرة، واحتل السياح السعوديون الصدارة؛ مما جعل هذه الدولة مركزًا رئيسيًّا للسياحة في منطقة القوقاز.
وترتبط السعودية وجورجيا بعلاقات ازدادت وتيرتها خلال العقود القليلة الأخيرة.. وعلى الرغم من نشأة العلاقات بين الرياض وتبليسي في تسعينيات القرن الماضي؛ إلا أنها لم تأخذ الشكل المتنامي الحالي إلا في العقد الأخير.
وفي عام 2016، وقّع البلدان على اتفاقية عامة لتحسين التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والسياسية.
ومنذ ذلك الحين، أخذت العلاقات الثنائية في النمو والازدهار؛ لا سيما مع افتتاح السعودية سفارتها في العاصمة الجورجية تبليسي عام 2019، كما تبادل البلدان الزيارات الرسمية للمسؤولين رفيعي المستوى.