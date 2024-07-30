ضمن فعاليات "صيف الباحة".. اختتام مهرجان الدار التراثي في نسخته الثانية

وأقيم حفل الختام بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عبدالمنعم بن ياسين الشهري، وعدد من القيادات بالمنطقة وجمع من الأهالي والزوار، حيث تجول الحضور على أركان المهرجان الذي نجح في الحفاظ على الهوية التراثية لمنطقة الباحة مع تنوع الفعاليات التي بلغت أكثر من 60 فعالية تهتم بجميع شرائح المجتمع، تنوعت ما بين الفلكلورات الشعبية وزفة العروس بالطريقة القديمة والطهي والحرف اليدوية وورش العمل ومسابقة الخط العربي وورش الفنون التشكيلية ومسابقة أجمل تعليق شعري، مع إقامة أمسية شعرية بالتعاون مع النادي الأدبي وعرض مسرحي بالتنسيق مع جمعية الثقافة والفنون والنادي الأدبي ولجنة الثقافة والفنون بمحافظة القرى، وأمسية غنائية شعبية .