أجرت أودية " السيح والحمض والشبعان ونبط".. شاهد مناظر خلابة لسيول ضباء والوجه وأملج .. وتدفقها في البحر الأحمر

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم هطول أمطار غزيرة وسيول قوية على الطرق الرابطة بين ضباء والوجه، والوجه وأملج، ووصولًا إلى أملج وينبع، ما أدى إلى جريان واسع في عدة أودية بارزة في المنطقة ، مشكلة مناظر خلابة ولوحات جمالية .