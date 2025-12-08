أجرت أودية " السيح والحمض والشبعان ونبط".. شاهد مناظر خلابة لسيول ضباء والوجه وأملج .. وتدفقها في البحر الأحمر

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم هطول أمطار غزيرة وسيول قوية على الطرق الرابطة بين ضباء والوجه، والوجه وأملج، ووصولًا إلى أملج وينبع، ما أدى إلى جريان واسع في عدة أودية بارزة في المنطقة ، مشكلة مناظر خلابة ولوحات جمالية .
ووثّق المصوّر أحمد العنزي المشاهد الجوية عبر عدسة كامرته الطائرة ، كاشفًا حجم التدفق واتساع مسارات المياه حتى وصولها إلى البحر الأحمر.
أوضحت اللقطات الجوية قوة السيول التي أجرت عددا من الأودية، أبرزها وادي السيح، وادي الحمض، وادي الشبعان، ووادي نبط، حيث ظهرت بكامل طاقتها المائية وهي تتقدم نحو المناطق المنخفضة وعلى امتداد الطرق الساحلية.
وتُظهر المقاطع تدفق السيول من مرتفعات المنطقة باتجاه البحر الأحمر، مكوّنة مشاهد لافتة لالتقاء السيول بمياه البحر، في ظاهرة تتكرر خلال فترات الأمطار الموسمية في الساحل الشمالي الغربي.
وقدّم المصوّر العنزي عبر عدسة كامرته الطائرة مشاهد خلابة تُظهر مسارات السيول منذ بدايتها وحتى امتدادها نحو البحر الأحمر، حيث بدت المياه تجري وسط تضاريس المنطقة المتنوعة، مجسدة صورة بصرية لحدث مناخي واسع التأثير.