قمة الذكاء الاصطناعي.. "شميدهوبر" يسلط الضوء على تحسين نمط حياة الإنسان

يذكر أن شميدهوبر أستاذ متخصص في مجال علوم الحاسب الآلي في كاوست ولديه مشاريع رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنية الشبكات العصبية للتعلم العميق (DNNs)، وأصبحت الشبكات العصبية التي عمل على تطويرها في مختبره بحلول منتصف عام 2010 من المكونات الأساسية في أكثر من ثلاثة مليارات جهاز، بما في ذلك الهواتف الذكية، كما أنها تُستخدم مليارات المرات يوميًا للترجمة التلقائية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتعرف على الكلام على منصة "غوغل"، ومترجم جوجل، والمساعد الذكي "سيري" من أبل، و"أليكسا" من أمازون وغيرها من التطبيقات.