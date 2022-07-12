أمير حائل يشكر ولي العهد على ترميم وتطوير مسجد تاريخي بالمنطقة

وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعد بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي تم من خلالها ترميم ثلاثة مساجد تراثية في المنطقة ضمن المرحلة الأولى التي تم إطلاقها مع بداية المشروع في العام 2018م، حيث شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجدًا تاريخيًا في 10 مناطق بتكلفة قاربت 50 مليون ريال وبسعة استيعابية للمصلين ناهزت 4400 مصلٍ، فيما بلغ عمر أكبر مسجد تاريخي ضمن المرحلة الأولى 1432هـ عامًا، منوهًا سموه بأهمية المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية التي تشمل 30 مسجدًا تاريخيًا موزعة على مناطق المملكة الـ 13، بواقع 6 مساجد لمنطقة الرياض، و5 مساجد في منطقة مكة المكرمة، و4 مساجد في منطقة المدينة المنورة، و3 مساجد في منطقة عسير، ومسجدين في المنطقة الشرقية، ومثلهما في كل من الجوف وجازان، ومسجدًا واحدًا في كل من الحدود الشمالية، تبوك، الباحة، نجران، حائل، والقصيم، حيث تم اختيار مسجد فيضة أثقب بمحافظة الحائط التابعة لمنطقة حائل.