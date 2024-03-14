"كفيف" يحفظ القرآن بالقراءات العشر الكبرى لـ"سبق": حفظته بالتلقين والسماع خلال 5 سنوات

وعن برنامجه اليومي يضيف الكفيف الحافظ: "بعد صلاة الفجر أقوم بمراجعة وردي من القرآن الكريم على الشيخ من خلال الهاتف، ثم أذهب بعدها إلى الدراسة بكلية الشريعة في الجامعة ثم أرتاح وبعدها أستمع إلى الكتب المقررة علينا في المسابقة بعد ذلك أقوم بالمراجعة من بعد صلاة العصر إلى ما بعد صلاة العشاء".