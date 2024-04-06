مسجد الشرق باليمامة: 400 عام ولا زال شاهدًا على الطراز المعماري النجدي في الخرج

المهتم بالتاريخ المحلي عبدالعزيز بن إبراهيم السعيس، أوضح تفاصيل البناء؛ حيث بني بجوار المسجد غرفة للوضوء والاغتسال، بجوارها بئر في الجزء الشمالي الغربي من المسجد، جهة البئر الشرقية تخدم المسجد، والجهة الغربية تخدم أهل الحي؛ حيث كانت مصدر المياه الذي يقصده السكان بجوار المسجد، وللخلوة من الداخل فتحات، تضيء للمسجد نهارًا بالاعتماد على الشمس، وتعتبر مصدرًا للهواء والتكييف الذي يعتمد على العوامل الطبيعية بني بطريقة تضمن دخول وخروج الهواء، ومعاليق للمصابيح لاستخدامها ليلًا، وباحة تسمى "سرحة المسجد" تفصل الخلوة والمسجد العلوي عن المصابيح "وهو مصلى في المقدمة سمي بالمصابيح؛ لأنه مفتوح من الخلف، ويتسع لحوالي 40 – 60 مصلّيًا.