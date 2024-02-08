أثناء ملتقى "فرصتي 3" في القصيم.. وزارة السياحة تستعرض جهودها في توطين القطاع

شاركت وزارة السياحة في ملتقى "فرصتي 3"، الذي أقيم في مركز الملك خالد الحضاري بمنطقة القصيم، وهدف إلى تمكين ودعم الشباب في مسيرتهم المهنية، وتقديم فرص متنوعة للشباب في مجالات: التدريب، والتأهيل، والتوظيف، وريادة الأعمال، والتجارة الإلكترونية.
واستهدفت الوزارةُ تعريفَ طالبي العمل من المواطنين والمنشآت بالدعم الذي تقدّمه الوزارة للقطاع السياحي بشكل مباشر أو من خلال التعاون مع الجهات الشريكة، بالإضافة إلى إبراز جهودها لتوطين وظائف القطاع السياحي.
وشاركت الوزارة ممثلة في الوكالة المساعدة للتوطين في المعرض المصاحب للملتقى بجناح خاص تم من خلاله التعريف بالبرامج والمبادرات ذات العلاقة بتوطين الوظائف السياحية، واستعراض أدوات دعم التوطين والجهود التي تمت في هذا الشأن.
وشهد الملتقى مشاركة 90 جهة حكومية وتدريبية وتعليمية وخاصة، وأقيمت خلاله "112" ورشة عمل، و"46" دورة تدريبية؛ حيث شاركت الوزارة بورشتَيْ عمل؛ الأولى بعنوان "توطين الموارد البشرية في القطاع السياحي" استعرض فيها الواقع الحالي لسوق العمل في القطاع السياحي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز التشريعات القائمة المتعلقة بالتوطين، كما تمت إقامة ورشة عمل أخرى بعنوان "نموذج إسناد السعوديين ودوره في تعزيز الميز التنافسية لقطاع السياحة"؛ بهدف التعريف والترويج للنموذج بما يخدم طبيعة الأنشطة في القطاع ومتطلبات التوظيف فيه بمختلف أنماط العمل.