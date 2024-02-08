أثناء ملتقى "فرصتي 3" في القصيم.. وزارة السياحة تستعرض جهودها في توطين القطاع

وشهد الملتقى مشاركة 90 جهة حكومية وتدريبية وتعليمية وخاصة، وأقيمت خلاله "112" ورشة عمل، و"46" دورة تدريبية؛ حيث شاركت الوزارة بورشتَيْ عمل؛ الأولى بعنوان "توطين الموارد البشرية في القطاع السياحي" استعرض فيها الواقع الحالي لسوق العمل في القطاع السياحي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز التشريعات القائمة المتعلقة بالتوطين، كما تمت إقامة ورشة عمل أخرى بعنوان "نموذج إسناد السعوديين ودوره في تعزيز الميز التنافسية لقطاع السياحة"؛ بهدف التعريف والترويج للنموذج بما يخدم طبيعة الأنشطة في القطاع ومتطلبات التوظيف فيه بمختلف أنماط العمل.