المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 8 جوائز في أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات

ورفعت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتورة آمال الهزاع، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على هذا الإنجاز الوطني، الذي تحقق في ظل دعم القيادة لأبناء الوطن، والذي أثمر عن تميز بين الدول المتقدمة في المحافل الدولية، كما هنّأت الطلاب وأسرهم ومدارسهم ومعلميهم وإدارات التعليم، على ما تحقق من إنجاز، متمنيةً لهم المزيد من التوفيق والنجاح؛ لافتةً إلى أن فوزهم في هذه المسابقة العالمية العريقة مصدر فخر للوطن أجمع.