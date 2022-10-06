بعد غد.. افتتاح المؤتمر العالمي عن "المستجدات في اكتشاف أورام الثدي" بمستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي

تنطلق صباح بعد غد السبت 8 أكتوبر 2022م، فعاليات المؤتمر العالمي عن "المستجدات في أشعة الثدي من الكشف المبكر إلى العلاج"، والذي يُنَظمه مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي على مدار يومين؛ وذلك تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رئيسة مجلس إدارة جمعية زهرة، بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء العالميين والمحليين من أمريكا وكندا وفرنسا وبريطانيا والسعودية ودول الشرق الأوسط، ويقدم به أكثر من 30 محاضرة وورشتي عمل، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بواقع 14 ساعة تعليم طبي مستمر.
ويستهدف هذا المؤتمر كل الكوادر المتخصصة في تشخيص وعلاج الأورام وأمراض الثدي، من أجل إطلاعهم على أحدث الأبحاث والدراسات والمستجدات العلمية في ذلك، بالإضافة إلى التقنيات المتطورة التي تساعد في اكتشاف أورام الثدي في مهدها؛ مما يسهل العلاج والتشافي بإذن الله.
كما أن هذا المؤتمر سيلقي الضوء على استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي، والعديد من التحديات المتمثلة في إجراء الفحوص بجودة وتقنية عالية، في ظل بيئة طبية متغيرة، لتلبية الاحتياجات المستمرة، وكذلك تحسين عمليات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، الذي يُعتبر المسبب الرئيسي للوفيات لدى النساء في العالم.
ويمكن للراغبين في المشاركة بالمؤتمر التسجيل عبر الرابط: https://hmg.com/en/pages/cme/breastimaging.aspx?itemID=17
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