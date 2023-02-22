أمير حائل: المملكة باحتفائها بيوم التأسيس تستحضر سيرة ملوكها وفرسانها المؤسسين

وأعرب عن فخره واعتزازه بالانتماء لوطن عمقه التاريخي والحضاري والثقافي يعود لما قبل ثلاثة قرون منذ تأسيس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى مروراً بالدولة السعودية الثانية التي أُسست على يد الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، حتى توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.