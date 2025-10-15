أمير جازان يدشّن 89 مشروعًا تعليميًا ويضع حجر أساس لـ24 آخرين بقيمة تتجاوز مليار ريال

شهدت إمارة منطقة جازان، اليوم، تدشين حزمة من المشاريع التعليمية الجديدة، حيث استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الإمارة.
ودشّن سموه 89 مشروعًا تعليميًا بلغت تكلفتها أكثر من 290 مليون ريال، كما وضع حجر الأساس لـ24 مشروعًا آخر بقيمة إجمالية تجاوزت 754 مليون ريال، في خطوة تعكس دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – لقطاع التعليم في المنطقة.
وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز أن هذه المشاريع تجسد حرص القيادة على تطوير البيئة التعليمية، وتوفير بنى تحتية حديثة تواكب تطلعات الجيل الجديد، وتسهم في بناء أجيال واعية ومؤهلة عالميًا لخدمة الدين والوطن.
وشملت المشاريع المدشّنة إنشاء 8 مشاريع هندسية تضم 146 فصلًا دراسيًا بطاقة استيعابية تفوق 4 آلاف طالب وطالبة، وتأهيل 34 مبنى مدرسيًا في مجمعات الإسكان، و13 مبنى بمحافظات حدودية، وإنشاء 5 صالات رياضية، وتحويل 12 مبنى إداريًا إلى مدارس، إضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة لـ29 مبنى، وتحسين خدمات النقل المدرسي في القطاع الجبلي (فيفاء – الريث) عبر توفير أكثر من 100 حافلة.
كما تم وضع حجر الأساس لـ24 مشروعًا تعليميًا جديدًا بقيمة 754 مليون ريال، منها 9 مبانٍ مدرسية في مشروعات الإسكان بضاحية الملك عبدالله، تضم 236 فصلًا دراسيًا بطاقة استيعابية تتجاوز 7 آلاف طالب وطالبة، إضافة إلى 8 صالات رياضية، وتأهيل 6 مبانٍ، وعقود خدمات المرافق المتكاملة.
من جانبه، قدّم معالي وزير التعليم شكره للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للتعليم، ولسمو أمير جازان على اهتمامه ومتابعته المستمرة للمشروعات التعليمية، مؤكدًا أن هذه المشاريع تمثل ثمرة التعاون بين الوزارة وشركة تطوير للمباني، بما يدعم جودة البيئة التعليمية، ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
حضر مراسم الاستقبال والتدشين وكيل إمارة جازان، وليد بن سلطان الصنعاوي.