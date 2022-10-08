فيديو.. "الجمارك" تُحبط 4 محاولات لتهريب أكثر من 750 ألف حبة كبتاجون

نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مقطع فيديو لعددٍ من العمليات التي تمكنت من خلالها احباط محاولات تهريب حبوب الكبتاجون المخدر الى المملكة.
واوضح الفيديو تمكُّن الهيئة في منفذَي الحديثة ومطار الملك خالد الدولي من إحباط 4 محاولات لتهريب 756,212 حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأةً في إرساليات وردت إلى المملكة.
وأشارت الهيئة في الفيديو، إلى أنه عند خضوع عددٍ من الإرساليات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والكلاب البوليسية، تمّ العثور بداخلها على تلك الكميات من حبوب الكبتاغون مخبأةً بطرقٍ مختلفة.
وقالت الهيئة، إنه تمّ العثور في المرة الأولى على 171792 حبة، كانت مخبأةً في إرسالية أثاث وردت عبر مطار الملك خالد الدولي.
كما تمكنت الهيئة من إحباط محاولة أخرى تمّ فيها إخفاء 60500 حبة، كانت مخبأة في مركبة محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة، وأضافت الهيئة أنها تمكنت أيضاً في المنفذ نفسه من إحباط محاولة تهريب 247670 حبة كانت مُخبأةً في أجزاءٍ متفرقة لإحدى الشاحنات، وفي المحاولة الرابعة تمّ إحباط تهريب 276250 حبة كبتاغون، عُثر عليها مخبأة بنفس طريقة التهريب السابقة.
وأكّدت الهيئة، أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل السعودية، حيث تمّ القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.
وشدّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقاً لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، والرقم الدولي (00966114208417)، مؤكدةً أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.