فيديو.. "الجمارك" تُحبط 4 محاولات لتهريب أكثر من 750 ألف حبة كبتاجون

كما تمكنت الهيئة من إحباط محاولة أخرى تمّ فيها إخفاء 60500 حبة، كانت مخبأة في مركبة محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة، وأضافت الهيئة أنها تمكنت أيضاً في المنفذ نفسه من إحباط محاولة تهريب 247670 حبة كانت مُخبأةً في أجزاءٍ متفرقة لإحدى الشاحنات، وفي المحاولة الرابعة تمّ إحباط تهريب 276250 حبة كبتاغون، عُثر عليها مخبأة بنفس طريقة التهريب السابقة.