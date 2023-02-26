بعد توقّفها.. أمير حائل يوجه باستئناف رحلات "أديل"

وكانت "سبق" نشرت عن إتاحة الخطوط الجوية السعودية، الحجز على رحلاتها المباشرة من حائل إلى جدة والعكس، ابتداء من 2 مارس المقبل، بعد توقفها في بداية يناير الماضي، فيما أشارت "سبق" إلى توقّف رحلات "أديل" المباشرة من حائل إلى جدة والعكس، في ذات التاريخ الذي تعود فيه "السعودية"، مما قد يستدل به إلى أنه سبب توقف الخطوط السعودية في يناير الماضي، حيث إن سعر تذكرة "أديل" أرخص من سعر تذكرة الخطوط للوجهة نفسها "حائل- جدة" والعكس.