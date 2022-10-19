بدء التسجيل في معرض مستقبل الإعلام في الرياض

أعلن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، في دورته الثانية والعشرين، التي ستقام في الرياض للمرة الأولى، بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون؛ بدء التسجيل في معرض مستقبل الإعلام (FOMEX)، الذي سيقام مصاحبًا للمهرجان في الفترة 10 - 12 نوفمبر المقبل.