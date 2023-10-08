منظمة السياحة تطلق النسخة الثالثة من ملتقى الأمن السياحي.. الثلاثاء

وثمن "آل فهيد" دعم وزارة الداخلية بدولة قطر وتعاون الإدارات المعنية بالوزارة لإطلاق النسخة الثالثة للملتقى ضمن فعاليات الدوحة عاصمة السياحة العربية لعام ٢٠٢٣م والتي نفذت العديد من البرامج والفعاليات منذ بداية هذا العام، مما حقق زيادة في أعداد السائحين وصلت لأكثر من ٩٥ % مقارنة مع نتائج عام ٢٠١٩م محققة المركز الأول عالميًا في نمو عدد السياح.