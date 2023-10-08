منظمة السياحة تطلق النسخة الثالثة من ملتقى الأمن السياحي.. الثلاثاء

تطلق المنظمة العربية للسياحة النسخة الثالثة من ملتقى الأمن السياحي بالدوحة، عاصمة السياحة العربية لعام ٢٠٢٣م الثلاثاء المقبل، بعنوان الأمن وشمولية المقاصد السياحية، برعاية الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية بدولة قطر وباستضافة وزارة الداخلية القطرية وبالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب.
ويشارك كذلك عدد من وزراء السياحة العرب، وكبار المسؤولين من قادة الأمن والأمن السياحي على امتداد الوطن العربي وجامعة الدول العربية، وعدد من منظمات العمل العربي المشترك والأكاديميين وكبار المختصين بالمجال.
وأوضح الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، بأن برنامج الملتقى سيتضمن أربع جلسات حوارية يتم من خلالها مناقشة العديد من الأوراق التي تعنى بصناعة السياحة على امتداد الوطن العربي لتنميتها وتطويرها.
وستكون الجلسة الأولى بعنوان البنية الأساسية للمقاصد السياحية من خلال تأمين المطارات ضد المخاطر حسب المواصفات العالمية، وطرح تجربة قطر في أمن وسلامة المشاركين ببطولة كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢م ومخاطر الاستثمارات السياحية وآلية ضمانها، والجلسة الثانية بعنوان حقوق وواجبات السائح وحقوق المسافرين والإعلام ودوره في توعية السائح.
أما الجلسة الثالثة ستكون بعنوان الأمن السيبراني والتي تتعلق بالجرائم الالكترونية وآثارها على السائح من خلال أمن الفعاليات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وآلية مواجهة جرائم الاحتيال التي يتعرض لها السائح عبر بطاقات الائتمان، والجلسة الرابعة بعنوان تأمين السائح والمنشآت السياحية من خلال طرح آلية مواجهة الكوارث والازمات السياحية، بالإضافة لطرح تجارب عربية في مجال الأمن السياحي.
وأشار "آل فهيد" إلى أن الملتقى الثاني للأمن السياحي والذي انعقد بمحافظة الأحساء بتاريخ ٢٠-٢١ نوفمبر ٢٠١٩م عاصمة السياحة العربية آنذاك صدر عنه ١٣ توصية تتعلق بتعزيز أمن وسلامة المنشآت السياحية والسائح معًا، مؤكدًا بأن المنظمة تعقد هذا الملتقى تأكيدا لأهمية الأمن واعتباره ركيزة أساسية للتنمية والتطوير لصناعة السياحة، وأن الملتقى يعتبر مناسبة مهمة لتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والقائمين على صناعة السياحة في الوطن العربي والتي تشكل رافدًا مهمًا في اقتصاديات الدول العربية.
واعتبر أن الملتقى مناسبة لتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية لمواجهة الجرائم التقليدية والإلكترونية، مشيراً إلى أن الدول العربية تحظى وتحرص ولله الحمد بأمن وسلامة السائح العربي أو الأجنبي مما يعزز جاذبية السوق السياحية العربية ورفع قدرتها التنافسية مع غيرها من الوجهات السياحية الدولية.
وثمن "آل فهيد" دعم وزارة الداخلية بدولة قطر وتعاون الإدارات المعنية بالوزارة لإطلاق النسخة الثالثة للملتقى ضمن فعاليات الدوحة عاصمة السياحة العربية لعام ٢٠٢٣م والتي نفذت العديد من البرامج والفعاليات منذ بداية هذا العام، مما حقق زيادة في أعداد السائحين وصلت لأكثر من ٩٥ % مقارنة مع نتائج عام ٢٠١٩م محققة المركز الأول عالميًا في نمو عدد السياح.