30 طالبًا وطالبةً يفوزون بجوائز مكتب التربية العربي في الأولمبياد العلمي الخليجي

وفي كلمته في الحفل، قال المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي: إن هذا الأولمبياد يأتي ضمن برامج مكتب التربية العربي لدول الخليج، ويعقد في هذه الدورة باستضافة كريمة من مملكة البحرين، رافعًا الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، ولسمو ولي عهده الأمين.