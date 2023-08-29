"الزارع" يدشن برنامج "حيّاك" لتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد بـ"تعليم الرياض"

وأشار إلى أهمية مثل هذه البرامج التدريبية التأهيلية التي تمنح المعلمين والمعلمات الفرصة للتعرّف على الأنظمة والإجراءات وآليات العمل في مجال التعليم بشكل عملي، مبيناً أن البرنامج يأتي في إطار الجهود المستمرة لوزارة التعليم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال الاستثمار الأمثل للموارد البشرية وإيجاد البرامج المهنية التي تسهم في تهيئة المعلم الجديد وتعريفه بالسياسات والإجراءات واللوائح والأنظمة ومسؤوليات العمل وأخلاقيات المهنة وبيئات العمل التعليمية.