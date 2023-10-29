"فيصل بن بندر" يزف 100 من أبناء "إنسان" إلى بيت الزوجية في الرياض

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض ـ رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"- حفل الزواج الجماعي لأبناء إنسان في دورته السابعة، تحت شعار "فرحة عريس" ، وذلك في فندق "جي دبليو ماريوت الرياض"، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، والعرسان، وكبار الداعمين والمدعوين ووسائل الإعلام وأقارب المتزوجين.
وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم آيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك كلمة محمد بن سعد المحارب مدير عام الجمعية، رحّب فيها براعي الحفل والحضور الكريم.
ونوَّه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله ـ لما له من دور رئيس في نشأة جمعية إنسان قبل نحو ربع قرن، حيث أسسها وأيدها وتعهدها برعايته الكريمة، وقدم لها الدعم المادي والمعنوي، وحظيت باهتمامه وحرصه لتوفير سائر الخدمات المتميزة لأبناء وأسر الجمعية، فنمت الجمعية وترعرعت في ظل رعايته وأبوته المعهودة، وحثه لرجال الأعمال وأفراد المجتمع على دعم الجمعية، إلى أن أصبحت صرحًا خيريًا يضم أكثر من 40 ألف يتيم ويتيمة وأرملة، تقدم لهم الخدمات عبر 21 فرعًا في محافظات الرياض.
وقال "المحارب": كما حظيت الجمعية باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد حفظه الله، ضمن رؤية 2030 التي شددت على دعم المستفيدين من الجمعيات والمنظمات الخيرية وتجويد حياتهم وتمكينهم، ونقلهم من الرعوية إلى المنتجة ليعتمدوا على أنفسهم ولتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم لينعموا بحياة كريمة في أحضان الوطن الغالي.
وأضاف "المحارب": مرورًا على مخرجات حفلات الزواج الجماعي خلال السنوات الماضية فقد بلغ عدد المتزوجين منذ انطلاقة برنامج الزواج الجماعي 2976، حيث سنزف في هذه الليلة 264 من أبناء وفتيات الجمعية، ونبتهج بزفاف 100 من الأبناء برعاية كريمة من الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ـ رئيس مجلس الإدارة بجمعية "إنسان"، فيما سيُقام حفل مماثل مساء غدٍ لزفاف 164 من فتيات إنسان إلى بيت الزوجية.
وأوضح أن حفلات الزواج التي تُقام سنويًا بجمعية إنسان تأتي انطلاقًا منها لتحقيق رسالتها في تمكين المستفيدين من حياة كريمة ببرامج نوعية وجودة عالية.
وأكد: لا شك أن الزواج الجماعي أحد أهم تلك البرامج التي أتت نتائجها وأسهمت بتكوين أسرة مستقرة تنعم بالسعادة والطمأنينة، وتجويد حياة المستفيدين وقدمت مخرجات للتنمية الاجتماعية بما ينعكس على التنمية الوطنية الشاملة تماشيًا مع الرؤية الوطنية 2030 كما تسعى الجمعية ضمن اهتمامها بالبرامج التنموية والتأهيلية الاجتماعية لأبناء وفتيات الجمعية، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأيتام، ومشاركتهم فرحة العمر وإدخال السرور والبهجة في نفوسهم، وكذلك الإسهام بتوعية المجتمع بأهمية مساعدة الشباب والفتيات على الزواج، والتخفيف على الأبناء من تكاليف وأعباء الزواج.
وأشار إلى أن حفلات الزواج الجماعي بالجمعية تصاحبه عدد من الأنشطة والمبادرات الداعمة لتكوين أسر مستقرة، حيث تعزز الجمعية الجوانب المتعلقة بنجاح الزواج من خلال تنظيم دورات تأهيلية وإرشادية للمقبلين على الزواج من الجنسين، وذلك للتعرف على الواجبات الزوجية وحسن إدارتها، وأهم أسس نجاح الحياة الزوجية، ورفع مستوى ثقافة الزواج بشكل عام لدى المتزوجين.
وفي ختام كلمته، رفع "المحارب" شكره وتقديره للأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز - حفظه الله - أمير منطقة الرياض ـ رئيس مجلس الإدارة لرعايته الكريمة وتشريفه حفل الزواج الجماعي في إنسان واهتمامه بأبنائه الأيتام، وحرصه على تلمس احتياجاتهم، ومساهمته بدعمهم ماديًا ومعنويًا، وتحقيق أهدافهم المستقبلية، وتوفير الحياة الكريمة لهم.
كما شكر الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية لمتابعته وإشرافه العام على أعمال وبرامج الجمعية وحرصه على تميزها وتحقيق الاستدامة في برامجها، ودعمه لكل ما من شأنه خدمة أبنائنا الأيتام .. والشكر موصول لكل من دعم حفل الزواج الجماعي في إنسان من أفراد وجهات.
وهنأ "المحارب" الأبناء العرسان، سائلاً الله تعالى أن يديم عليهم الفرحة والحياة السعيدة.