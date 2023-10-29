"فيصل بن بندر" يزف 100 من أبناء "إنسان" إلى بيت الزوجية في الرياض

ونوَّه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله ـ لما له من دور رئيس في نشأة جمعية إنسان قبل نحو ربع قرن، حيث أسسها وأيدها وتعهدها برعايته الكريمة، وقدم لها الدعم المادي والمعنوي، وحظيت باهتمامه وحرصه لتوفير سائر الخدمات المتميزة لأبناء وأسر الجمعية، فنمت الجمعية وترعرعت في ظل رعايته وأبوته المعهودة، وحثه لرجال الأعمال وأفراد المجتمع على دعم الجمعية، إلى أن أصبحت صرحًا خيريًا يضم أكثر من 40 ألف يتيم ويتيمة وأرملة، تقدم لهم الخدمات عبر 21 فرعًا في محافظات الرياض.