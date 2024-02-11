"الداود" يتفقد الخدمات البلدية ويدشن مشاريع حيوية في مدركة ورهاط والقفيف

تفقَّد أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود الخدمات البلدية في مركز مدركة ورهاط والقفيف، واطلع على سير الأعمال والخطط التنموية، ودشن عدداً من المشروعات الحيوية في المنطقة.
وافتتح "الداود" عدة مشاريع لبلدية مدركة أبرزها: المجسمات الجمالية بمدركة، وحديقة الطيب، وممشى الروشان، وحديقة الروضة، وممشى الورود، إضافة إلى تطوير عين النبي الأثرية برهاط.
كما التقى بأهالي وأعيان المركز ومديري الإدارات الحكومية، واستمع إلى شرح مفصّل عن المشاريع التي نفّذتها البلدية، بالإضافة إلى المشروعات التي يجري العمل فيها حالياً، موجهاً بالعمل على كل ما من شأنه النهوض بتنمية المنطقة وتطويرها.
وترتبط بلدية مدركة بأمانة العاصمة المقدسة، وتخدم ثلاثة مراكز هي: (مدركة - رهاط - القفيف) والقرى والهجر التابعة، وتحتضن عين النبي الأثرية، وتشتهر بسلتها الزراعية والحيوانية، وتحوي مناظر خلابة ومقومات اقتصادية ومرتكزات سياحية، وتحظى باهتمام كبير ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠.