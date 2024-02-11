"الداود" يتفقد الخدمات البلدية ويدشن مشاريع حيوية في مدركة ورهاط والقفيف

كما التقى بأهالي وأعيان المركز ومديري الإدارات الحكومية، واستمع إلى شرح مفصّل عن المشاريع التي نفّذتها البلدية، بالإضافة إلى المشروعات التي يجري العمل فيها حالياً، موجهاً بالعمل على كل ما من شأنه النهوض بتنمية المنطقة وتطويرها.