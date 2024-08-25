"الصناعة" تعالج تحديات وفرة المواد الخام البتروكيماوية للمصانع بما يتجاوز 100 ألف طن

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح، أن المنصة الموجهة لمستثمري الصناعات البتروكيماوية التحويلية والمتخصصة في المملكة، أسهمت في إمداد مصانع القطاع التي تواجه تحديات ناتجة عن وفرة المواد الخام المعروضة محلياً، بما يزيد على 100 ألف طن متري من المواد الخام البتروكيماوية لهذه المصانع، بعد تنسيق بين الشركات الأساسية والتحويلية بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما عملت الفرق على حل تحديات تختص بتنافسية المواد الخام البتروكيمياوية، الناتجة عن تفاوت أسعارها محلياً.