"الصناعة" تعالج تحديات وفرة المواد الخام البتروكيماوية للمصانع بما يتجاوز 100 ألف طن

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أكثر من 60 طلباً لوفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيماوية للمصانع التحويلية في المملكة العربية السعودية، عبر منصة "وفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيماوية" الرقمية المختصة بهذا الشأن، في إطار جهود الوزارة لتعزيز تكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات محلياً.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح، أن المنصة الموجهة لمستثمري الصناعات البتروكيماوية التحويلية والمتخصصة في المملكة، أسهمت في إمداد مصانع القطاع التي تواجه تحديات ناتجة عن وفرة المواد الخام المعروضة محلياً، بما يزيد على 100 ألف طن متري من المواد الخام البتروكيماوية لهذه المصانع، بعد تنسيق بين الشركات الأساسية والتحويلية بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما عملت الفرق على حل تحديات تختص بتنافسية المواد الخام البتروكيمياوية، الناتجة عن تفاوت أسعارها محلياً.
وأكد أن الجهود مستمرة لإيجاد حلول للطلبات القائمة المتعلقة بوفرة المواد الأوّلية وتنافسيتها، حيث يتم العمل مع الشركات التحويلية والأساسية والجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان وفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيماوية لتعزيز سلاسل إمداد المواد الخام البتروكيماوية للمصانع المحلية.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أطلقت منصة وفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيماوية في منتصف عام 2023؛ بهدف تمكين وتنمية قطاع الصناعات التحويلية، حيث أسهمت المنصة في إيجاد قنوات رسمية لأكثر من 2500 مصنعٍ تحويلي في أكثر من 40 منطقة صناعية حول المملكة؛ لمعالجة الصعوبات التي تواجهها بشأن وفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيماوية.
وتستهدف المنصة الرقمية التي تعمل تحت مظلة لجنة تكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات؛ المواءمة بين وفرة المواد الخام البتروكيماوية واحتياجات قطاع الصناعات الكيماوية التحويلية والمتخصصة، حيث أسهمت في عامها الأول في تمكين رفع كفاءات المصانع ونمو مخرجات القطاع الصناعي، والذي يسهم إيجاباً في زيادة المحتوى المحلّي ورفع الصادرات.