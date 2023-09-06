مليون مستفيد من برنامج التوجيه والإرشاد المهني لصندوق تنمية الموارد خلال 8 أشهر

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية، أن عدد المستفيدين من برنامج التوجيه والإرشاد المهني بالتعاون مع مختلف الشركاء في مناطق المملكة خلال الـ8 أشهر الماضية، تَخطى مليون مستفيد ومستفيدة تجاوز فيها رضا المستفيدين 91%؛ في حين بلغ عدد زوار منصة "سبل" وفقًا لإحصائيات النصف الأول من العام الميلادي الجاري نحو 600 ألف زائر وزائرة، ووصل عدد المستفيدين من جلسات الإرشاد المهني عن بُعد إلى ما يقارب 17 ألف مستفيد ومستفيدة.