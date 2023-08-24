القصيم.. فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة ملاعب رياضية

أعلنت أمانة منطقة القصيم، عن طرح فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، في المجال التجاري، بإنشاء وتشغيل وصيانة ملاعب رياضية (كرة قدم) بمدينة بريدة لمدة 10 سنوات.
وتقع الفرصة الاستثمارية المطروحة مؤخرًا، على مساحة 3.000م2، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف يوم 10 أكتوبر 2023م.
وتأتي الفرصة ضمن برامج أمانة المنطقة الاستثمارية؛ لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، التي تتيح من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية، كما يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي: http://furas.momra.gov.sa/ar/opportunities/01-23-008001-22019.