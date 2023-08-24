القصيم.. فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة ملاعب رياضية

وتأتي الفرصة ضمن برامج أمانة المنطقة الاستثمارية؛ لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، التي تتيح من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية، كما يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي: http://furas.momra.gov.sa/ar/opportunities/01-23-008001-22019.