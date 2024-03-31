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اهتمام في "محمية الملك سلمان الملكية" بـ"التفريخ الطبيعي" لطائر الحبارى
يُعدُّ أحد أكثر الطيور أهمية والمهددة بالانقراض
يراقب الخبراء والفِرق الميدانية في هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية لحظات مهمة لـ"التفريخ الطبيعي" لأحد أكثر الطيور أهمية، والمهددة بالانقراض.
وقالت الهيئة في مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها في منصة X: "الحبارى الطائر الذي شكَّل قيمة بيئية، ورمزية تاريخية في السعودية، شارف على الانقراض".
وأضافت: "نرصد اليوم في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أملاً جديدًا، ومشاهد تصف روح الطبيعة عندما تتعافى".