تستهدف 140 منشأة... جمعية الذوق العام تعزز تجربة المريض في المنشآت الصحية

وأشار المحبوب إلى آلية تنفيذ البرنامج في مساره الصحي، حيث يعمل على ترشيح سفير في كل مؤسسة صحية وفق معايير عالية، ثم إعداده وتهيئته من خلال البرنامج التدريبي الذي قدمه خبراء استشاريون، وتناول تحليل كافة شرائح المستفيدين وسماتهم ووضع الحلول المناسبة والذوقية لطرق التعامل مع كل فئة بما يلائم خصائصها وتعدد صفاتها، بالإضافة إلى مناقشة أهمية بيئة تقديم الخدمات ودورها في رحلة المستفيدين للحصول على الخدمة، لينطلق كل سفير في تنفيذ البرنامج وفق خطة عمل تنفيذية ومراحل عمل مزمنة.