"آركو" تشارك في "عالمي التضامن الإنساني" لتخفيف معاناة المتضررين من الأزمات .. غدًا

وأشار "التويجري" إلى أن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر لا تتوانى في توسيع آفاق التعاون مع المنظمات والهيئات العاملة في المجال الإنساني لدعم التضامن من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأمين متطلبات الاحتياجات الشاملة للاجئين والنازحين وغيرهم من ضحايا الأزمات الإنسانية؛ ولاسيما أن العالم بجميع أطيافه ومؤسساته يستشعر معاناة سكان قطاع غزة من جراء العمليات العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع على مدى 70 يومًا ولا يزال؛ وقد راح ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وتشريد ما يربو على مليون مواطن فلسطيني نزحوا من مساكنهم التي تدمرت؛ بحثًا عن مكان آمن للحفاظ على حياتهم ولاتقاء أجواء برد الشتاء وهطول الأمطار.