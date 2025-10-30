نتائج أداء الميزانية للربع الثالث .. الإيرادات 270 مليار ريال والمصروفات 358 مليارًا والعجز 88.5 مليار

أعلنت وزارة المالية اليوم تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من عام 2025، والذي أظهر تسجيل عجز مالي بلغ 88.5 مليار ريال.
ووفق التقرير، بلغت الإيرادات الإجمالية 270 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 358 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
وارتفعت مصروفات الميزانية السعودية في الربع الثالث بنسبة 6% لتصل إلى 358 مليار ريال، في حين تراجعت الإيرادات بنسبة 13% لتسجل 270 مليار ريال.
كما واصلت الإيرادات غير النفطية نموها خلال الربع الثالث لتبلغ نحو 119 مليار ريال، بارتفاع نسبته 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وارتفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية ليصل حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 إلى نحو 86 مليار ريال.