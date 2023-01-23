"كافل" و"أعمال" توقّعان شراكة إستراتيجية لتوظيف أيتام وأرامل البلد الحرام

وأكد الأمين العام لكافل، أن الشراكة تأتي ضمن أهداف كافل الإستراتيجية، التي تتمثل في بناء برامج لتمكين الأمهات والأيتام وتوظيفهم، والتي تتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة الناتج المحلي، وزيادة إسهام الأسر المنتجة في الاقتصاد، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.