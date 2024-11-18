"خالد سباح": إنجاز 37% من طريق جدة - مكة المباشر.. وتوقعات بافتتاحه في موسم حج 1447هـ

كشف مدير فرع وزارة النقل في منطقة مكة المكرمة، المهندس خالد سباح، أن نسبة الإنجاز في طريق جدة - مكة المباشر بلغت 37%، ومن المتوقع افتتاحه في موسم حج عام 1447هـ، بما يختصر المسافة بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومكة المكرمة إلى 35 دقيقة.