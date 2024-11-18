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"خالد سباح": إنجاز 37% من طريق جدة - مكة المباشر.. وتوقعات بافتتاحه في موسم حج 1447هـ

يخدم ضيوف الرحمن ويختصر المسافة بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي والعاصمة المقدسة
مدير فرع وزارة النقل في منطقة مكة المكرمة خالد سباح
مدير فرع وزارة النقل في منطقة مكة المكرمة خالد سباح
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كشف مدير فرع وزارة النقل في منطقة مكة المكرمة، المهندس خالد سباح، أن نسبة الإنجاز في طريق جدة - مكة المباشر بلغت 37%، ومن المتوقع افتتاحه في موسم حج عام 1447هـ، بما يختصر المسافة بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومكة المكرمة إلى 35 دقيقة.

وأوضح المهندس خالد سباح عبر قناة الإخبارية أن الطريق يتكون من أربعة مسارات في كل اتجاه، مع جزيرة وسطية بعرض 16 مترًا، ويهدف إلى تخفيف الضغط المروري على جدة ومكة عبر ربط المطار مباشرة بمكة خارج النطاق العمراني؛ ما يعزز خدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف بأن الأعمال مستمرة وفق الجدول الزمني، ومن المقرر الانتهاء منها في شهر ذي القعدة 1447هـ؛ لضمان جاهزيته للحج.

مكة المكرمة
وزارة النقل
مطار الملك عبدالعزيز الدولي
طريق جدة - مكة المكرمة
حج 1447هـ

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