فعاليات إبداعية ساحرة ونوافذ فنية.. شاهد انطلاق "مهرجان الكُتّاب والقرّاء2" بعسير

من جانبه، قال الكاتب حسن آل عامر، إن الطبيعة الجميلة كان شائعة عند الشعراء في أشعارهم أكثر من السرد، وأن البيئة من تراث وفنون وحياة لها تأثير كبير في الأعمال الأدبية، مشيرًا إلى حضور القرية في الأعمال الأدبية، وانعكس ذلك في الأعمال واللغة والفكرة، وعندما ينتقل من القرية إلى المدينة يكتب عن القرية من الذاكرة، والكتابة عن الريف هنا هي نوع من الحنين إلى الريف والذكريات، ورأى أن القرية ستختفي من الأعمال الأدبية بعد 20 عامًا، نظرًا لتحول القرى إلى مدن.