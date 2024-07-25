OPPO تعزز التزامها بتوفير هواتف الذكاء الاصطناعي للجميع من خلال هاتف Reno12

تأتي سلسلةReno12 مع الكثير من الميزات المبتكرة للذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ممحاة الذكاء الاصطناعي (AI Eraser)، وملخص التسجيلات (AI Summary)، والكاتب (AI Writer)، وغيرها. ولو أخذنا ممحاة الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال، فقد كان الأمر في الماضي يتطلب الكثير من العمل لإزالة شيء غير مرغوب فيه من الصورة. ولكن باستخدام هذه الممحاة، ما عليك سوى أن تدور حول الشخص أو الشيء غير المرغوب فيه. ستقوم الممحاة بإزالته تلقائيًا وإنشاء محتوى بديل يسد الفراغ دون أي أثر تقريبًا للمعالجة اللاحقة. وهنا نجد أن دقة التعرف رائعة، حتى لو كانت خصلة شعر واحدة. وهذا يعني أنه عندما يقوم المستخدمون بوضع دائرة حول شيء ما، فإنهم لا يحتاجون إلى أن يكونوا دقيقين للغاية. مجرد دائرة تقريبية، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدد بدقة الشيء الذي يريدون إزالته. وفي الوقت نفسه، يمكن للممحاة مسح وإنشاء مساحات كبيرة جدًا من الصورة. تدعم هذه الإمكانية المستخدمين بشكل كبير لتجربة جيل جديد تمامًا من التحرير السلس للصور.