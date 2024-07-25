OPPO تعزز التزامها بتوفير هواتف الذكاء الاصطناعي للجميع من خلال هاتف Reno12

دخلت شركة OPPO العالمية الرائدة في مجال الأجهزة الذكية في سباق مع الزمن للوفاء بتعهدها بجعل هواتف الذكاء الاصطناعي في متناول الجميع. ويعد الكشف عن هاتفReno12 المدعوم بالذكاء الاصطناعي في السوق السعودي بميزات تنتمي إلى عالم المستقبل دليلًا واضحاً على التزام OPPO الراسخ بالذكاء الاصطناعي، بحسب دي لي، الرئيس التنفيذي لشركة OPPO في المملكة العربية السعودية.
1.وفقًا لاستراتيجية OPPO للذكاء الاصطناعي، كيف ترى مستقبل الهواتف الذكية والأجهزة الذكية الأخرى؟
تعتقد OPPO أنه بعد عصور الهواتف المحمولة الكلاسيكية والهواتف الذكية، فإننا ندخل الآن المرحلة الثالثة من صناعة الهواتف المحمولة: عصر هواتف الذكاء الاصطناعي، المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية.
تؤمن شركة OPPO بأن الهواتف الذكية هي أهم أجهزة الذكاء الاصطناعي الشخصية. وتلتزم OPPO بجعل هواتف الذكاء الاصطناعي في متناول الجميع، وتهدف إلى تحويل الذكاء الاصطناعي من ابتكار مستحدث إلى ضرورة.
منذ بداية العام الماضي، حدث تغير هائل في صناعة الذكاء الاصطناعي، وهو طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي. مع إطلاق تطبيق ChatGPT في عام 2022، اكتسب الذكاء الصناعي التوليدي شعبية كبيرة، مما يطرح تحديات وفرصًا هائلة لجميع الصناعات.
أدى انتشار الذكاء الاصطناعي إلى تحفيز طلب المستهلكين في سوق الهواتف الذكية. وفقًا لمؤسسة IDC، ستصل شحنات هواتف الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم في عام 2024 إلى 170 مليونًا؛ ومن المتوقع أن تنمو شحنات هواتف الذكاء الاصطناعي في الفئة أقل من 1000 دولار أمريكي بنسبة 250% في عام 2024، لتصل إلى 35 مليون وحدة.
يدخل الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل متزايد في الحياة اليومية عبر الهواتف، مما يعزز التجارب في مجال الترفيه والعمل عبر الهاتف وغيرها.
نحن نعيش في عصر الذكاء الاصطناعي، والهواتف الذكية هي أهم أجهزة الذكاء الاصطناعي الشخصية. ومع ذلك، حاليًا، إذا كنت ترغب في الحصول على هاتف مزود بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فسيتعين عليك شراء هاتف ذو تكلفة عالية.
انطلاقاً من رسالة علامتنا التجارية "التكنولوجيا للبشرية، اللطف للعالم"، تؤمن OPPO بأن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يظل حصريًا للهواتف المكلفة ولمستخدمين مختارين فقط، بل يجب أن يكون في متناول المزيد من المستخدمين حول العالم.
لأول مرة في الصناعة، تقوم OPPO بإدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى جميع خطوط الإنتاج. وبحلول نهاية هذا العام، نتوقع أن يكون حوالي 50 مليون هاتف ذكاء اصطناعي من OPPO في أيدي المستخدمين على مستوى العالم.
من خلال جهودنا الدؤوبة والتزامنا الثابت، تهدف OPPO إلى جعل هواتف الذكاء الاصطناعي في متناول الجميع، مما يتيح تجربة هاتف محمول ذكية حقًا.
من خلال سلسلةReno12، تلتزم OPPO بالترويج والمساهمة في نشر الهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
2.كيف تقوم OPPO ببناء شراكات لتعزيز إمكانية الوصول إلى هواتف الذكاء الاصطناعي؟
إلى جانب ابتكاراتها الخاصة، تعمل OPPO بشكل وثيق مع قادة الصناعة الآخرين لتقديم تجارب أفضل للهواتف المدعومة بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى بنية هجينة للذكاء الاصطناعي تجمع ما بين الوجود على الجهاز وعلى السحابة الالكترونية. وبالشراكة مع جوجل، ستحتوي سلسلةReno12 من OPPO على النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) الخاصة بمساعد الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل ، مما يوفر لمستخدمي OPPO المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي المبتكرة والملاءمة مثل صندوق أدوات الذكاء الاصطناعي (AI Toolbox)، والذي يشتمل على ميزات كاتب الذكاء الاصطناعي (AI Writer) وملخص التسجيلات المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI Recording Summary).
بالتعاون مع شركة ميدياتك، لمنتجات أشباه الموصلات، يقوم الطرفان بضبط رقائق الذاكرة لتعزيز تخزين الرقائق والكفاءة الحوسبية في طرازات OPPO الرئيسية المستقبلية.
ومن خلال شراكتنا مع مايكروسوفت، سيتم تجهيز الجيل القادم من هواتف OPPO بقدرات مايكروسوفت لتوفير تجربة تحويل الصوت الطبيعي إلى نص بكفاءة ودقة أكبر وتحسين الاتصال بين الذكاء الاصطناعي المكتبي والهواتف.
3. كيف تستخدم OPPO سلسلةReno12 لتقديم ميزات الذكاء الاصطناعي؟
الذكاء الاصطناعي ليس مفهومًا جديدًا لشركة OPPO. ونحن نستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم منذ سنوات عديدة. الآن، مع تكامل الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكننا تمكين المستخدمين بشكل أفضل من خلال ميزات مفيدة في الإبداع والإنتاجية واضفاء الطابع الشخصي.
تأتي سلسلةReno12 مع الكثير من الميزات المبتكرة للذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ممحاة الذكاء الاصطناعي (AI Eraser)، وملخص التسجيلات (AI Summary)، والكاتب (AI Writer)، وغيرها. ولو أخذنا ممحاة الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال، فقد كان الأمر في الماضي يتطلب الكثير من العمل لإزالة شيء غير مرغوب فيه من الصورة. ولكن باستخدام هذه الممحاة، ما عليك سوى أن تدور حول الشخص أو الشيء غير المرغوب فيه. ستقوم الممحاة بإزالته تلقائيًا وإنشاء محتوى بديل يسد الفراغ دون أي أثر تقريبًا للمعالجة اللاحقة. وهنا نجد أن دقة التعرف رائعة، حتى لو كانت خصلة شعر واحدة. وهذا يعني أنه عندما يقوم المستخدمون بوضع دائرة حول شيء ما، فإنهم لا يحتاجون إلى أن يكونوا دقيقين للغاية. مجرد دائرة تقريبية، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدد بدقة الشيء الذي يريدون إزالته. وفي الوقت نفسه، يمكن للممحاة مسح وإنشاء مساحات كبيرة جدًا من الصورة. تدعم هذه الإمكانية المستخدمين بشكل كبير لتجربة جيل جديد تمامًا من التحرير السلس للصور.
تعتبر ممحاة الذكاء الاصطناعي (AI Eraser) مجرد مثال واحد على كيفية قيام الذكاء الاصطناعي التوليدي بإطلاق العنان لإبداع فائق المستوى. علاوة على ذلك، فإننا نقدم المزيد من الميزات الإبداعية لتحسين تجربة تحرير الصور وإنشاء محتوى لمنصات التواصل الاجتماعي واضفاء الطابع الشخصي، باستخدام الوسائط المتعددة وانشاء الحركة وما إلى ذلك.
مع تصميمها على جعل هواتف الذكاء الاصطناعي في متناول الجميع، ستواصل OPPO تطوير تجارب مثالية لهواتف الذكاء الاصطناعي من خلال ابتكاراتها وتعاونها مع ترحيبها بوصول عصر هواتف الذكاء الاصطناعي الجديد.
4. هل تتمتع ميزات الذكاء الاصطناعي في سلسلةReno12 بأي مزايا مقارنة بالميزات المماثلة التي تقدمها ماركات الهواتف المحمولة الأخرى؟
إن تطوير OPPO لميزات الذكاء الاصطناعي يتركز دائمًا على المستخدم. وفي سلسلةReno12 الجديدة، تركزت هذه الجهود على عنصري الإنتاجية الفعالة والإبداع الشخصي.
الإبداع الشخصي: وتهتم به أدوات AI Eraser 2.0، وAI Clear Face، وAI Studio، و AI best face وغيرها.
الإنتاجية الفعالة: من خلال صندوق أدوات الذكاء الاصطناعي وملخص تسجيل الذكاء الاصطناعي.
تقوم معظم العلامات التجارية الأخرى حاليًا بتطبيق ميزات الذكاء الاصطناعي فقط على طرازاتها الرئيسية. تلتزم OPPO بألا يبقى الذكاء الاصطناعي حكراً على الهواتف المكلفة وكبار المستخدمين. وتم تجهيز سلسلةReno12 بمجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي طورتها OPPO ذاتيًا، مما يجعل ميزات الذكاء الاصطناعي في متناول الجميع.
5.مع وجود يزيد على 5 سنوات في المملكة العربية السعودية، كيف تقيم تجربة OPPO في السوق السعودي؟
في عام 2019، أطلقت OPPO أول هاتف ذكي يدعم تقنية الجيل الخامس في المملكة العربية السعودية والتزمت بتعزيز إمكانية أن يكون في متناول الجميع؛
في عام 2022، عززنا تواصلنا مع المستهلكين السعوديين من خلال عمليات الاستحواذ المذهلة في موسم الرياض وتعاوننا مع النجم المحبوب سلمان الفرج؛
في عام 2024، نحن متحمسون للشروع في الفصل المثير التالي من عصر الذكاء الاصطناعي، من خلال الالتزام بإدخال الذكاء الاصطناعي في جميع خطوط الإنتاج كجزء من جهودنا لدعم الابتكار، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
تعزز OPPO وجودها باطراد في السوق السعودي، وتحسنت مبيعات الربع الثاني من عام 2023 بمقدار 1.5 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وصلت مبيعات يونيو هذا العام إلى أعلى ذروة خلال عامين تقريبًا، وخلال الشهر تجاوزت الشريحة السعرية 1000-2000 (شريحة أسعار سلسلةReno12 من OPPO) حصة 10٪ من السوق؛
وفقًا لإحصائيات شركاء البيع بالتجزئة الرائدين، صنفت OPPO ضمن المراكز الثلاثة الأولى لمبيعات العلامات التجارية للهواتف الذكية لهذا العام.
في السنوات الثلاث المقبلة، نخطط لأن نصبح أفضل علامة تجارية تعمل بنظام أندرويد جنبًا إلى جنب مع سامسونج.
6.كيف تعمل OPPO على تعزيز الحماية لسلسلة رينو من خلال تكنولوجيا الدرع الشامل؟
تشتمل سلسلةReno12 من OPPO على درع شامل لتعزيز الحماية، ويضم ثلاث تقنيات رئيسية: زجاج شاشة واق عالي القوة، وإطار معدني من السبائك عالي المتانة، وبطانة إسفنجية صناعية للمكونات الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم هواتف السلسلة زجاج Gorilla® Glass 7i لأجل متانة الشاشة، وتتمتع بتصنيف IP65 لمقاومة الغبار والماء، وتدعم تقنية Splash Touch، مما يسمح بتفاعل الشاشة حتى في وجود قطرات الماء. تم اعتماد السلسلة من قبل SGS للمتانة والموثوقية، مما يضمن حماية قوية طوال الوقت.
7.ما هي التحسينات الرئيسية في قدرات التصوير في سلسلة Reno12 مقارنة بالجيل السابق؟ هل توجد أي تحسينات في قدرات الفيديو؟
جميع طرازات سلسلةReno12 مجهزة بنظام كاميرا بورتريه فائق الوضوح.
فيما يتعلق بالفيديو، يمكن لكلا الكاميرتين الأمامية والخلفية في هاتفReno12 تسجيل فيديو فائق الوضوح بدقة 4k بمعدل 30 إطارًا في الثانية. ومع دقة تبلغ أربعة أضعاف دقة فيديو 1080 بكسل، يمكن من خلال مقدرة 4k بمعدل 30 إطارًا في الثانية تحويل اللحظات اليومية إلى تجارب سينمائية آسرة.
إلى جانب القدرات الاستثنائية للأجهزة، تستخدم سلسلةReno12 خوارزميات مطورة وفهمًا دقيقًا لجماليات الصورة لتحقيق تأثيرات صورة على المستوى الاحترافي. على سبيل المثال، أثناء عملية التصوير، يمكن لميزة AI Portrait Retouching ضبط تفاصيل الوجه بدقة في صور السيلفي، بينما تستعيد Natural Tone لون البشرة الحقيقي لكل شخص بناءً على الإضاءة المحددة في المشهد. علاوة على ذلك، تقدم سلسلةReno12 أيضًا ميزات جديدة للمعالجة بالذكاء الاصطناعي، مثل AI Clear Face، وAI Best Face، وAI Eraser 2.0، والتي تستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية لتقديم صور أفضل. وأخيرًا، يمكن لمستخدمي AI Studio من OPPO تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور العادية إلى صور استوديو باستخدام قوالب متنوعة ومثيرة للاهتمام ومليئة بالإبداع.