اهتدى العرب وتطلعوا.. "المسند": 4 أيام ويدخل الوسم "أمطار بعد جفاف"

وأضاف: "الوسم ليس بمنزلة أو نجم في السماء؛ بل صفة لوقت من السنة، وله من المنازل القمرية أربع: العواء ودخوله في 16 أكتوبر، يليه السماك ودخوله في 29 أكتوبر، يليه الغفر ودخوله في 11 نوفمبر، وأخيرًا الزبانا ودخولها في 24 نوفمبر".