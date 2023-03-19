"رئاسة الحرمين": هذه مواقع وفترات انعقاد حلقات تصحيح التلاوة وحفظ ومراجعة القرآن

وأكد أن هذه الحلقات تعمل على تعزيز القراءة الصحيحة لكتاب الله -عز وجل-، وتحسين التلاوة، والنطق السليم للكلمات، وتثبيت حفظ القرآن الكريم، والتركيز على تصحيح وإتقان تلاوة سورة الفاتحة، وقصار السور، وذلك من خلال توجيهات المدرسين في أحكام تجويد القرآن الكريم تحقيقًا لقوله تعالى {ورتل القرآن ترتيلا}.