أكثر من 333 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثالث بالمدينة المنوّرة

وبيّنت إدارة التعليم بالمدينة المنوّرة أن مختلف اللجان باشرت اليوم متابعة سير الاختبارات على مستوى الإدارة، ومكاتب التعليم لدعم المدارس خلال فترة الاختبارات، وتفعيل نظام إلكتروني لمتابعة أعمال الاختبارات، بالتعاون مع مكاتب التعليم، وقسم تقنية المعلومات بإدارة التعليم بالمنطقة، وتهيئة الدعم الفني لمتابعة ومعالجة ملفات الطلاب والطالبات في نظام نور.