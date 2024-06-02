أكثر من 333 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثالث بالمدينة المنوّرة

أدّى أكثر من 333 ألف طالب وطالبة من مراحل التعليم الأولية بالمدينة المنوّرة، اليوم، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي، وسط بيئة تعليمية واستعدادات متكاملة هيَّأتها إدارات المدارس ومكاتب التعليم بالمدينة المنوّرة.
وبيّنت إدارة التعليم بالمدينة المنوّرة أن مختلف اللجان باشرت اليوم متابعة سير الاختبارات على مستوى الإدارة، ومكاتب التعليم لدعم المدارس خلال فترة الاختبارات، وتفعيل نظام إلكتروني لمتابعة أعمال الاختبارات، بالتعاون مع مكاتب التعليم، وقسم تقنية المعلومات بإدارة التعليم بالمنطقة، وتهيئة الدعم الفني لمتابعة ومعالجة ملفات الطلاب والطالبات في نظام نور.
وبلغ عدد طلبة المراحل 333132 طالباً وطالبة؛ يتضمن 189224 طالباً و143908 طالبات من مراحل التعليم الابتدائية والمتوسطة والثانوية.