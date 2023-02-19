فلكية جدة: فلكيًا الثلاثاء غرة شعبان 1444هـ

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة (يوم التحري) عند الساعة 06:21 مساءً؛ وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (3) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (5) درجات وإضاءته (0.3 %)، وسيغرب القمر عند الساعة 06:39 مساءً، بعد (18 دقيقة) من غروب الشمس؛ وبذلك تكون شروط بداية الشهر "فلكيًا" متحققة، مشيرًا إلى أن رؤية القمر بالعين المجردة أو التلسكوب غير ممكنة؛ بسبب عمره الصغير وإضاءته الضئيلة ومدة بقائه القصيرة فوق الأفق.