"المشهدي": نرصد ونقيس مشاهدات 150 قناة تلفزيونية ونركز أيضًا على المنصات الرقمية

قال الرئيس التنفيذي لشركة التصنيف الإعلامية MRS بندر المشهدي، إن الشركة تقوم برصد وقياس مشاهدات 150 قناة تلفزيونية، وتركز أيضًا على المنصات الرقمية.
وأضاف المشهدي، خلال فعاليات المنتدى السعودي للإعلام، نطمح أن تكون المملكة مركزًا عالميًا لتطوير المحتوى، مشيرًا إلى أنه خلال #كأس_العالم_قطر_2022 وفي مباراة السعودية والأرجنتين، ارتفعت نسبة مشاهدات المباراة بعد تسجيل المنتخب السعودي الهدف الثاني.
وانطلقت في وقت سابق، اليوم، فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية بالرياض، الذي تنظمه هيئة الصحفيين بالشراكة الإستراتيجية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، بحضور أكثر من 1500 إعلامي وأكاديمي وخبير من دول عربية وعالمية، ووزراء ومسؤولين محليين ودوليين، لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الإعلامي وواقعه ومستقبله.
ويحاور المنتدى الذي يتضمن أكثر من 60 جلسة علمية وورقة عمل، في جلسة خاصة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وتتبعها جلسة لوزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ثم جلسة مع وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.
وعلى مدى يومين سيناقش المنتدى أكثر من 100 ورقة، وسيشهد نقاشات مستفيضة في الورش المصاحبة التي يشارك فيها نخبة من خبراء العالم، تمهيداً للوصول إلى توصيات يعول عليها في تطوير المحتوى الإعلامي، وإيجاد حلول لمشكلاته، إذ يركّز المنتدى هذا العام على تأثير ما يحدث في أنحاء العالم من تطورات سريعة وأحداث كبرى على مستقبل الإعلام، ولذلك اختار "الإعلام في عالم يتشكل" عنواناً له.