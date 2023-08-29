"سما بنت فيصل" تُكرم 13 طالبة من فتيات كشافة تعليم جدة

كرمت رئيسة لجنة فتيات الكشافة بجمعية الكشافة السعودية الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله آل سعود، اليوم الثلاثاء، 13 طالبة من فتيات كشافة تعليم جدة، اللاتي شاركن بالمخيّم الكشفي العالمي 25، والذي نظم في كوريا الجنوبية مؤخراً.
جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته إدارة نشاط الطالبات بمسرح الإدارة العامة بحي السلامة بجدة، بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، والمساعدين وعدد من قيادات التعليم.
كما كرمت الأميرة سما بنت فيصل، إدارة نشاط الطالبات، والقائدة الكشفية المشرفة على الطالبات ريم القحطاني.
وأشادت "اللهيبي"، في كلمتها بمشاركة طالبات المخيم الكشفي 25، والتي تأتي تتويجاً للحراك الكشفي المميز الذي انطلق في تعليم جدة، من عام 1442هـ؛ حيث حصلت 96 متدربةً من إدارة تعليم جدة على الدراسة الأولية للشارة الخشبية على أربع مجموعات من خلال دورات وزارية "عن بُعد".
وقالت: إن النشاط الكشفي انطلق بعد ذلك في مدارس التعليم، بتقديم ورش إثرائية للقائدات الكشفيات، وورش أخرى لفتيات الكشافة، وأعد نماذج خاصة لسجل التقدم لكل من مرحلة "الفتيات - الزهرات - الكشافة المتقدمة".
وأشارت إلى أن فتيات كشافة جدة، شاركن في المخيم الكشفي لفتيات وزارة التعليم بمنطقة الباحة، صيف عام 1444هـ، فيما كان لكشافة تعليم جدة، قصب السبق في تأسيس أول فرقة كشفية طلابية موسيقية بوزارة التعليم والتي عزفت السلام الملكي على مسرح وزارة التعليم بمدينة الرياض.
وقدمت "اللهيبي"، الشكر والتقدير لرئيسة لجنة فتيات الكشافة على دعمها لطالبات كشافة جدة، خلال مشاركتهن في المخيم الكشفي 25، مثمنة كذلك جهود إدارة نشاط الطالبات وللقائدات الكشفيات، متمنية لهن مزيداً من النجاحات.
بعد ذلك ألقت رئيسة لجنة فتيات الكشافة الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله، كلمة تحدثت من خلالها عن أهمية الكشافة وأهدافها السامية في خدمة المجتمع والوطن وتطوير المهارات لدى الطالبات.
كما أشادت بمشاركتهن المميزة رغم صعوبة المنافسة والمشاركة متمنية لهنّ التوفيق والنجاح.
وكان الحفل قد اشتمل على عرض مرئي عن مشاركة الطالبات في المخيم الكشفي، بعنوان: "كشافات سعوديات في الجمبوري"، تلاه فقرة "صيحة فتيات كشافة تعليم جدة" ثم فقرة "تجربة أثر".