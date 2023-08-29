"سما بنت فيصل" تُكرم 13 طالبة من فتيات كشافة تعليم جدة

وأشادت "اللهيبي"، في كلمتها بمشاركة طالبات المخيم الكشفي 25، والتي تأتي تتويجاً للحراك الكشفي المميز الذي انطلق في تعليم جدة، من عام 1442هـ؛ حيث حصلت 96 متدربةً من إدارة تعليم جدة على الدراسة الأولية للشارة الخشبية على أربع مجموعات من خلال دورات وزارية "عن بُعد".