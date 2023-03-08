النائب العام: المرأة أثبتت كفاءتها في كل الأعمال ومنها العمل العدلي النيابي

واختتم بمكانة المرأة في الإسلام وبما حظيت به من مكانة عالية ومنزلة رفيعة، وبما حرصت عليه الدولة -أيدها الله- من حفظ حقوقها واحترام مكانتها، وسن الأنظمة والتشريعات العدلية التي تحفظ مكانتها ودورها المحوري في بناء الأسرة والمجتمع، داعياً الله لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد أن يسدد خطاهما ويبارك في أعمالهما وأعمارهما، وأن يجزيهما خير الجزاء؛ لما يقدمانه من دعم وتمكين لكل أفراد المجتمع.