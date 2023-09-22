"الخُبر" تتزيَّن بـ "لوحة وطن" بالواجهة البحرية فرحًا باليوم الوطني السعودي الـ93

برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، نفَّذ أكثر من ألفَيْ متطوع ومتطوعة تصميم مبادرة "لوحة وطن" في نسختها الثالثة بالواجهة البحرية بالخُبر، بالتزامن مع قرب اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 93، الذي يصادف 23 سبتمبر الجاري.
وفي التفاصيل، ثمَّن عبدالرحمن المقبل، المدير العام للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، لهذه المبادرة.
وأكد أن اليوم الوطني يوم عزيز على الجميع، نستذكر فيه الذكرى الخالدة لهذا الوطن، وما قام به الملك المؤسس -طيب الله ثراه- بتوحيد هذه البلاد مترامية الأطراف؛ ليكمل مسيرة الخير والنماء أبناؤه الملوك من بعده، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، ولنستلهم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الخطط الطموحة، وتحقيق المستحيل بالتطور الكبير الذي شهدته السعودية.
وتابع: "نحن اليوم في هذه المبادرة، التي شارك فيها العديد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة والمتطوعين والجاليات في المنطقة الشرقية، الذين شاركونا بهجة بتكوين لوحة وطن في نسختها الثالثة".
وقال مدير مكتب العمل بالخُبر منصور آل بن علي: إن اللوحة في هذا العام تضمَّنت تشكيلا ًبشريًّا لعبارة "نحلم ونحقق"، بمشاركة أكثر من ألفَي متطوع و20 جهة حكومية وأكثر من عشر جاليات مقيمة، والطلاب والطالبات.
وجرى توثيق الحدث لنشره تزامنًا مع الاحتفالات باليوم الوطني، الذي يرمز لملحمة التوحيد والانتصارات والتاريخ المشرف للمملكة، وتم تجسيد صورة لرجل الفضاء السعودي بشكل احترافي من خلال مهندسين مختصين، وجرى العمل على ذلك لأكثر من أسبوعين.
وأوضح أن فكرة المبادرة تدور حول تجسيد شعار اليوم الوطني السعودي الـ93 بتشكيل بشري، مشيرًا إلى أن تصميم اللوحة على مساحة 2500 متر مربع يعطي دلالة بأهمية الحدث الوطني الكبير الذي نفخر به جميعًا.
ولفت: "نُفّذ هذا العمل بكل إتقان وجودة، وهو امتداد للمبادرة التي نُفذت العام الماضي في لوحة وطن في نسختها الثانية والأولى، ولاقت نجاحًا كبيرًا.. ونستمر في نسخ هذه التجربة وتنفيذها. وهذا شيء جميل أن نتنافس في حب الوطن، ونعبّر عن الولاء والحب للوطن وقيادته".
وقدَّم منصور آل بن علي شكره لجميع الجهات المشاركة والمتطوعين والجاليات، وكل من ساهم وشارك في إنجاز هذا العمل الوطني الذي يعكس حب وولاء وانتماء كل من يعيش على تراب هذه الأرض.