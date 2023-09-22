"الخُبر" تتزيَّن بـ "لوحة وطن" بالواجهة البحرية فرحًا باليوم الوطني السعودي الـ93

وأكد أن اليوم الوطني يوم عزيز على الجميع، نستذكر فيه الذكرى الخالدة لهذا الوطن، وما قام به الملك المؤسس -طيب الله ثراه- بتوحيد هذه البلاد مترامية الأطراف؛ ليكمل مسيرة الخير والنماء أبناؤه الملوك من بعده، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، ولنستلهم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الخطط الطموحة، وتحقيق المستحيل بالتطور الكبير الذي شهدته السعودية.