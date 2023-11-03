بعد توجيه القيادة.. خطباء الجوامع يوصون بالمساهمة في حملة إغاثة غزة

أوصى خطباء الجوامع في عموم مناطق المملكة المصلين اليوم, بالمساهمة في الحملة الشعبية التي انطلقت أمس بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وذلك عبر منصة "ساهم"، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.