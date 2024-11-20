انطلاقة جديدة للتكامل الاقتصادي: تدشين الشركة السعودية البولندية لدعم الأعمال في وارسو

دشّن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بولندا، سعد الصالح، اليوم، مقر الشركة السعودية البولندية لدعم الأعمال في العاصمة وارسو. تأسست الشركة بمبادرة من اتحاد الغرف السعودية، ممثلًا بمجلس الأعمال السعودي البولندي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.