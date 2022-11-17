بالفيديو.. شخصيات إسلامية ودعوية تايلاندية ترحب بزيارة سمو ولي العهد لبلادهم

تلقى مكتب المستشار الإسلامي في سفارة المملكة العربية السعودية بالعاصمة التايلاندية بانكوك، التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خطابات رحب فيها رؤساء جمعيات ومديرو منشآت تعليمية ومعاهد إسلامية في تايلاند، بزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، مثمنين الجهد الكبير الذي بذله سموه في سبيل عودة العلاقات الأخوية بين المملكتين، والدعم والمساندة والمواقف التاريخية للمملكة العربية السعودية تجاه بلادهم، مشددين على أنه شرف كبير لتايلاند والشعب التايلاندي أن يستقبل سموه على أرضه وبين إخوانه.