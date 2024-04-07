لتخفيف الزحام بالمسجد الحرام.. "إمارة مكة المكرمة" تدعو للصلاة بالمساجد القريبة

دعت إمارة مكة المكرمة قبل قليل المواطنين والمقيمين لاختيار المساجد القريبة لكل منهم لتقليل الازدحام على المسجد الحرام في هذه الأثناء.
وقالت: "أخي المواطن.. أخي المقيم، يشهد المسجد الحرام كثافة عالية من المصلين والمعتمرين، وصلاتك في المسجد القريب منك فيها تخفيف للزحام وتعاون مقدر".
وأضافت: أن الصلاة في المساجد القريبة تيسر على رواد المسجد الحرام وتمنع الازدحام على الجميع.
وكان الأمن العام قد حثّ الجميع على الصلاة بالمساجد القريبة منهم؛ لتقليل الزحام على المسجد الحرام، خاصة في الأيام العشر الأخيرة من الشهر الفضيل التي تشهد كثافات عالية للمصلين بالحرمين.
وكان الحرم المكي قد شهد كثافات عالية خلال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان المبارك، خاصة ليلة السابع والعشرين من رمضان، وسط كفاءة كبيرة في تنظيم الحشود وتعاون كبير من رجال الأمن.