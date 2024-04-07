لتخفيف الزحام بالمسجد الحرام.. "إمارة مكة المكرمة" تدعو للصلاة بالمساجد القريبة

وكان الأمن العام قد حثّ الجميع على الصلاة بالمساجد القريبة منهم؛ لتقليل الزحام على المسجد الحرام، خاصة في الأيام العشر الأخيرة من الشهر الفضيل التي تشهد كثافات عالية للمصلين بالحرمين.