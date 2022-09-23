تزامناً مع "يوم الوطن".. هنا أكبر مدينة للخيام وأطول طريق مشاة بالعالم

كما شهِد "ماء زمزم المبارك" في العهد السعودي نقلة نوعية وتطوّرات مباركة تعظيماً له، وخدمةً لضيوف الرحمن، وساهمت بعد الله في استفادة ملايين الحجاج والزوار منه، حيث وضِع سقف البئر تحت المطاف في عام 1958م، قبل أن يتم إغلاق مداخل القبو لتوسيع المطاف في عام 2003م، وفي عام 2017م تم إطلاق مشروع إعادة تأهيل بئر زمزم.