"الأرصاد" يُنبِّه 3 مناطق: أمطار رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الطائف والهدا، وتستمر حتى الـ 20.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على الشفا والطائف والهدا حتى الثامنة صباحًا.