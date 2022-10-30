"الأرصاد" يُنبِّه 3 مناطق: أمطار رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة وعسير والشرقية.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الطائف والهدا، وتستمر حتى الـ 20.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على الشفا والطائف والهدا حتى الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة عسير أيضًا أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الـ 20.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الـ 08.00 من صباح الاثنين.