يبلغ عددهم 200 متدرب ومتدربة.. "السحيمي" يهنئ خريجي وخريجات الكلية التقنية التطبيقية

بعد ذلك ألقت الخريجة دانة الجهني كلمة نيابة عن زملائها الخريجين أعربت فيها أن هذه اللحظة هي نتاج سنوات حافلة بتفاصيل الكفاح، وأنه لشعور عظيم لفرحة التخرج وآمال المستقبل شاكرة أصحاب الفضل والعطاء من آباء وأمهات على جهودهم كما قدمت شكرها لإدارة الكلية على ما بذلوه من جهد في سبيل بلوغ هذه اللحظة.