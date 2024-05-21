يبلغ عددهم 200 متدرب ومتدربة.. "السحيمي" يهنئ خريجي وخريجات الكلية التقنية التطبيقية

هنأ محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي الخريجين والخريجات، منوهًا بدعم القيادة الرشيدة التي قدمت الرعاية والاهتمام ببرامج التعليم بمختلف تخصصاتها التي تُسهم في مواكبة متطلبات سوق العمل وذلك بعد رعايته حفل التخرج لمتدربي الكلية التقنية التطبيقية بينبع ومتدربات الكلية التقنية للبنات.
وجاء حفل التخرج لهذا العام التدريبي 1445هـ البالغ عددهم 200 متدرب ومتدربة من سائر الأقسام والتخصصات التقنية والمهنية بحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عيد عياد الردادي واستهلت فقرات الحفل بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم بعدها عرض مرئي عن الكلية التقنية ودورها في تأهيل المتدربين وتزويدهم بالمعارف والمهارات لدعم سوق العمل.
بعد ذلك ألقت الخريجة دانة الجهني كلمة نيابة عن زملائها الخريجين أعربت فيها أن هذه اللحظة هي نتاج سنوات حافلة بتفاصيل الكفاح، وأنه لشعور عظيم لفرحة التخرج وآمال المستقبل شاكرة أصحاب الفضل والعطاء من آباء وأمهات على جهودهم كما قدمت شكرها لإدارة الكلية على ما بذلوه من جهد في سبيل بلوغ هذه اللحظة.
وألقى عميد الكلية التطبيقية بينبع المهندس ثامر الحازمي كلمته مباركًا للخريجين وأن الوطن يعتز ويفخر بأبنائه الذين هم الاستثمار الحقيقي للوطن بتعليمهم وتدريبهم وإعدادهم للمستقبل، متمنيًا لهم التوفيق وأن يسهموا في بناء وتنمية الوطن.